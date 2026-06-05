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Seguridad

Giran aprehensión contra presunto asesino de perros en SGS

El imputado, es un hombre de 90 años, que hoy se encuentra prófugo en un estado vecino

Por Rubén Pacheco

Junio 05, 2026 12:35 p.m.
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Foto: Especial

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      La Fiscalía General del Estado (FGE), obtuvo orden de aprehensión de un juez de Control para detener al hombre que presuntamente mató a dos perros la semana pasada en un campo de fútbol, ubicado en Soledad.

      El supuesto criminal se encuentra prófugo de la justicia y resguardándose en un estado limítrofe de la entidad potosina, según reveló este día el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

      El imputado es un hombre de 90 años de edad, quien supuestamente padece de sus facultades mentales.

      Se informó que a través de los acuerdos de colaboración, la Policía de Investigación (PDI) buscará cumplimentar la detención con apoyo de la Fiscalía General de un estado vecino, donde se tiene identificado al presunto agresor. 

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      Pese a la edad del imputado, el mandatario estatal asumió que se aplicará todo el "peso de la ley" para garantizar justicia en crimen de maltrato animal.

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