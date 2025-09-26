Con marihuana, encierran par de individuos

Dos hombres fueron detenidos por oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez por posesión de enervantes, Los hechos ocurrieron en las División del Norte y Hacienda Las Cruces.

El primer arresto se efectuó en la calle Francisco Villa, de la colonia División del Norte, donde agentes municipales ubicaron a un individuo que cometía faltas administrativas en la vía pública, por lo que se acercaron a señalarle la debida sanción. Tras entrevistarlo, se identificó como Luis “N” de 24 años, a quien se le encontró una bolsa con hierba seca semejante a la marihuana.

En Bulevar Valle de Los Fantasmas, en la colonia Hacienda Las Cruces, oficiales municipales tuvieron contacto visual con quien dijo llamarse Brayan “N” de 17 años, quien cometía faltas administrativas. Al revisarlo se le encontró una bolsa con hierba de características coincidentes a la marihuana.

A ambos se les informó que serían detenidos por posesión de enervantes, además de darles lectura de su carta de derechos. Los arrestados fueron consignados a Barandilla Municipal y posteriormente puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.

