Aparatoso choque de dos tráilers en Periférico Norte
Uno de ellos salía de una bodega y al no ceder el paso fue impactado por otro
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Dos tráilers protagonizaron un aparatoso choque en el Anillo Periférico Norte, uno de ellos salía de una bodega a la altura del fraccionamiento Puerta Real y al no ceder el paso fue chocado de forma aparatosa por la otra unidad, no se reportaron lesionados en este caso aunque los daños materiales son cuantiosos.
Cerca de las seis de la mañana de este jueves, el conductor de un tráiler color azul, con remolque tipo plataforma, realizaba maniobras para salir de un inmueble ubicado en el Circuito Los Álamos en el mencionado fraccionamiento, a fin de ingresar al Periférico Norte.
Sin embargo, el conductor no cedió el paso y de esta forma fue chocado en la parte frontal por otro tractocamión Freightliner color blanco, que en esos momentos se desplazaba por ahí y cuyo conductor no pudo frenar a tiempo para evitar el accidente.
los conductores resultaron ilesos
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Por el fuerte impacto las dos unidades se desplazaron por unos metros y quedaron con fuertes destrozos, aunque los conductores no sufrieron lesiones considerables.
Al sitio acudieron peritos de la Policía Vial Municipal de Soledad para tomar conocimiento del percance, ordenando el traslado de los dos tráilers a una pensión, en donde serán resguardados, en tanto se llega a un acuerdo reparatorio de los destrozos a través de la aseguradoras.
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