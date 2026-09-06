Chocan tráiler y un taxi en la avenida Industrias

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Un tráiler y un taxi protagonizaron un aparatoso choque en la Zona Industrial, en donde los daños materiales fueron considerables pero por fortuna no hubo personas lesionadas.

El hecho tuvo lugar alrededor de las nueve de la mañana de este sábado, inicialmente el tráiler se desplazaba por la avenida Industrias en dirección a Villa de Pozos.

Al llegar al Eje 106, el conductor del tráiler realizó maniobra de vuelta para incorporarse al Eje referido pero fue entonces que chocó el ángulo delantero derecho contra el taxi número económico 3797, un Nissan Versa que en esos momentos circulaba por ahí en la misma dirección.

A causa del impacto el auto de alquiler quedó destrozado de la parte frontal y ambos vehículos obstruyeron la circulación en esa avenida.

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Posteriormente, paramédicos llegaron al lugar y prestaron atención al conductor del taxi, el cual por suerte no presentaba lesiones de consideración y no ameritaba traslado al hospital.

Elementos de la Policía Vial Municipal se hicieron cargo de tomar conocimiento del accidente pero se esperaba que los conductores pudieran llegar a un acuerdo sobre los daños a través de sus aseguradoras y que el caso no pasara a mayores.