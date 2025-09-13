logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

“NATURALEZA COMO REFUGIO”

Fotogalería

“NATURALEZA COMO REFUGIO”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Aprehende la Fiscalía a un homicida

Por Redacción

Septiembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Aprehende la Fiscalía a un homicida

Tras un homicidio suscitado en la capital potosina, la Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión en contra de un presunto partícipe en el hecho.

El ente procurador de justicia comenzó las indagatorias para esclarecer el deceso de un hombre que fue asesinado a balazos dentro de una vivienda en la colonia General I. Martínez, en marzo de 2023.

La Unidad Especializada en Homicidios determinó a un probable responsable, por lo que se generaron las acciones necesarias para que se librara el mandato respectivo en contra de Hugo “N”.

Asimismo, la PDI recibió el oficio y acudió al centro penitenciario donde ya se encontraba esta persona recluida por otros hechos. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sólo daños, dejan percances en carretera
Sólo daños, dejan percances en carretera

Sólo daños, dejan percances en carretera

SLP

Redacción

Rescatan a un joven de secuestro virtual
Rescatan a un joven de secuestro virtual

Rescatan a un joven de secuestro virtual

SLP

Redacción

Procesan a trailero por traer casi 400 kilos de cristal
Procesan a trailero por traer casi 400 kilos de cristal

Procesan a trailero por traer casi 400 kilos de cristal

SLP

Redacción

Fue detectado cuando circulaba por la carretera ‘57, en el tramo Matehuala-Saltillo

Incautan cámaras usadas por delincuencia
Incautan cámaras usadas por delincuencia

Incautan cámaras usadas por delincuencia

SLP

Redacción