Aprehende la Fiscalía a un homicida

Tras un homicidio suscitado en la capital potosina, la Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión en contra de un presunto partícipe en el hecho.

El ente procurador de justicia comenzó las indagatorias para esclarecer el deceso de un hombre que fue asesinado a balazos dentro de una vivienda en la colonia General I. Martínez, en marzo de 2023.

La Unidad Especializada en Homicidios determinó a un probable responsable, por lo que se generaron las acciones necesarias para que se librara el mandato respectivo en contra de Hugo “N”.

Asimismo, la PDI recibió el oficio y acudió al centro penitenciario donde ya se encontraba esta persona recluida por otros hechos.

