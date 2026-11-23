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Un joven señalado del presunto feminicidio en contra de una mujer que fue encontrada sin vida en la comunidad de Guadalupe Victoria, perteneciente a Mexquitic de Carmona, fue aprehendido en reclusión por la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo a las investigaciones preliminares, junto con un cómplice se llevó a la víctima en motocicleta desde la colonia Morales y posteriormente la ultimaron a balazos en calles de la mencionada comunidad, al poniente de la capital.

La Fiscalía General del Estado informó que cumplimentó una orden de aprehensión por reclusión en contra de José "N", por su probable participación en el delito de feminicidio.

El mandamiento judicial fue obsequiado por un Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal, con sede en San Luis Potosí, y ejecutado en el Centro Estatal de Reinserción Social No. 1, ubicado en La Pila, donde el señalado se encuentra en custodia.

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Los hechos ocurrieron el 16 de noviembre de 2026, cuando José "N" y otra persona, quienes viajaban a bordo de una motocicleta, tuvieron contacto con la víctima en la colonia Morales de la capital potosina. Presuntamente, el señalado le mostró un arma de fuego que llevaba debajo de su sudadera, mientras que su acompañante la sujetó del brazo y la obligó a subir al vehículo.

Posteriormente, se trasladaron a las inmediaciones del puente Las Limas, en la localidad de Guadalupe Victoria, municipio de Mexquitic de Carmona, donde presuntamente dispararon contra la víctima, privándola de la vida, para después abandonar el lugar.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) realizaron diversas diligencias para establecer la mecánica de los hechos y la identidad de los probables responsables.

Con los datos de prueba recabados e integrados a la carpeta de investigación, el Ministerio Público solicitó y obtuvo de la autoridad judicial la orden de aprehensión correspondiente, misma que fue cumplimentada en reclusión.

Cabe señalar que José "N" también es relacionado con otras investigaciones, debido a que presuntamente estaría vinculado con un grupo señalado como generador de violencia en la capital potosina.