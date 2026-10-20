Aprehenden a probable homicida de Guanajuato

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Un hombre señalado por su probable responsabilidad en el delito de homicidio fue aprehendido por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, a través de la Policía de Investigación y en colaboración con autoridades de Guanajuato.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 3 de mayo de 2017, en la comunidad de Emilio Zapata, en Guanajuato, durante una celebración patronal. En ese lugar se registró una riña, durante la cual Isaac "N" presuntamente sacó un arma de fuego y realizó varias detonaciones contra un grupo de personas, entre ellas una que montaba un caballo. Esta última resultó lesionada y fue trasladada a recibir atención médica; sin embargo, días después perdió la vida a consecuencia de las lesiones.

Mediante labores de investigación y coordinación interinstitucional, agentes de la Policía de Investigación de San Luis Potosí lograron identificar y localizar al señalado al exterior de las instalaciones policiales, luego de que recuperara su libertad por un asunto distinto relacionado con la probable portación de armas prohibidas.

Tras corroborar su identidad, los agentes le informaron el motivo de su detención y le dieron lectura de sus derechos, para posteriormente trasladarlo a las instalaciones correspondientes y realizar los trámites legales para su puesta a disposición de la autoridad que lo requiere.

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