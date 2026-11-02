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Aprehenden a sujeto implicado en homicidio en Guadalcázar

Por Redacción

Noviembre 02, 2026 03:00 a.m.
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Aprehenden a sujeto implicado en homicidio en Guadalcázar
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      La Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Juan "N", por su probable intervención en el delito de homicidio calificado, derivado de hechos ocurridos en agosto de 2026, en el municipio de Guadalcázar.

      De acuerdo con la investigación, en agosto de 2026, la víctima se encontraba en un establecimiento de la localidad de Charco Cercado, cuando fue interceptada por individuos que presuntamente realizaron detonaciones de arma de fuego en su contra, provocándole lesiones que derivaron en su fallecimiento.

      Derivado de las diligencias, la Fiscalía reunió datos de prueba que permitieron solicitar y obtener la orden de aprehensión correspondiente ante la autoridad judicial. 

      El mandamiento fue ejecutado por elementos de la Policía de Investigación, quienes se constituyeron en el Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila, donde el imputado se encuentra recluido por una causa penal distinta.

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      Con su cumplimiento, Juan "N" quedó a disposición del Juez de Control que lo requiere, a efecto de que se determine su situación jurídica conforme a derecho.

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