Aprehenden a sujeto por tentativa de feminicidio

Por Redacción

Septiembre 12, 2025 03:00 a.m.
A
Marcos “N” fue aprehendido por elementos de la Policía de Investigación (PDI) por el probable delito de feminicidio en grado de tentativa, ocurrido en el Estado de Nuevo León.

   El individuo fue señalado por la víctima, quien denunció que, en noviembre de 2024, Marcos “N” habría ingresado a su domicilio en la entidad nuevoleonés, para reclamarle sobre una situación previa y posteriormente la atacó con un arma blanca, causándole diversas lesiones.

    La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), recibió el convenio de colaboración entre entidades, donde se dio a conocer la orden de aprehensión e información de que el imputado se encontraba en territorio potosino, instruyó a la PDI a cumplir el mandato judicial.

    El imputado fue asegurado por los elementos investigadores en el municipio de Tamazunchale, región Huasteca, y entregado a las autoridades que lo requieren para presentarlo ante el Juez con quien enfrentará su proceso penal.

