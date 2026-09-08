Apresan a cinco infractores en SGS

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En atención a distintos reportes ciudadanos, oficiales de la Guardia Civil de Soledad realizaron la detención de tres hombres y dos mujeres por su probable participación en diversos delitos.

Por el probable delito de portación de arma prohibida, en distintos hechos fueron detenidos Alfredo "N", de 26 años en la colonia Santo Tomás; y Luis "N", de 38 años, en la colonia Expropiación Petrolera, luego de ser detectados por oficiales municipales caminando por la vía pública con un machete.

Derivado de un conflicto entre ambas vecinas, oficiales acudieron al reporte en la colonia Valle de Santiago, donde dos mujeres identificadas como Claudia "N", de 59 años, y Alma "N", de 51 años, se denunciaron mutuamente por presunto acecho, amenazas y agresiones. Siendo aseguradas por el probable delito de acecho.

Finalmente, en la cabecera municipal, fue detenido Gamaliel "N", de 25 años, luego de ser detectado conduciendo un vehículo a exceso de velocidad. Tras ser interceptado, se le informó que quedaría detenido por el delito contra la seguridad del tránsito, quedando asegurado junto con un vehículo Kia, 2019, color azul.

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Todas las personas detenidas quedaron a disposición de la autoridad competente.