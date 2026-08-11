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Seguridad

Apresan a dos infractores en Hogares Ferrocarrileros

Por Redacción

Agosto 11, 2026 03:00 a.m.
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Apresan a dos infractores en Hogares Ferrocarrileros
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      Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron en dos hechos distintos a Víctor "N", de 46 años por su probable participación en el delito contra servidores públicos; y un adolescente de 16 años de edad por su probable participación en el delito de cohecho.

      Conforme a los protocolos para menores de edad, el joven de 16 años, fue detenido en la colonia Hogares Ferrocarrileros Segunda Sección, por presuntamente haber ofrecido a los agentes dos billetes de 100 pesos para no ser asegurado por una falta administrativa que previamente había cometido.

       De igual manera, en recorridos de seguridad en la colonia Hogares Ferrocarrileros Segunda Sección, Víctor "N" fue detenido luego de causar lesiones a un oficial que realizaba sus funciones.

      Ambas personas fueron trasladadas a la comandancia municipal para su certificación médica, y después fueron presentados a la autoridad investigadora para desarrollo de las diligencias correspondientes.

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