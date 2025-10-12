logo pulso
CONCLUYE CON ÉXITO EL TECMUN

Seguridad

Apresan a individuo por narcomenudeo

Por Redacción

Octubre 12, 2025 03:00 a.m.
Acusado de delitos contra la salud, José “N” fue detenido en el municipio de Rioverde por elementos de la Policía de Investigación, luego de que se cumplimentara una orden de aprehensión en su contra por ese ilícito en la modalidad de narcomenudeo con la variante de posesión simple.

El señalado había sido detenido previamente por elementos preventivos en posesión de una sustancia presuntamente ilegal; sin embargo, obtuvo la suspensión condicional del proceso, sujeta a diversas medidas cautelares que posteriormente incumplió.

Ante ello, agentes del Ministerio Público adscritos a la Delegación Tercera de la FGE solicitaron una orden de aprehensión en su contra como forma de reconducción al proceso, la cual fue otorgada por un Juez de control, iniciándose la búsqueda del imputado por parte de la PDI.

El hombre fue localizado en la colonia Las Palmas, del municipio de Rioverde, donde se le informó del ordenamiento judicial en su contra, así como de sus derechos como persona detenida.

Posteriormente, fue conducido al Centro Estatal de Reinserción Social de Rioverde, donde quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente, quien definirá su situación jurídica.

