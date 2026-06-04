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Encierran a presunto agresor sexual de niña

Por Redacción

Junio 04, 2026 03:00 a.m.
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Encierran a presunto agresor sexual de niña
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      En mayo de este año, al interior de un domicilio en la localidad de Ixtla Santiago, en el municipio de Tamazunchale, una niña de diez años fue presuntamente agredida sexualmente por Luis Armando "N". Por ello, la Fiscalía General del Estado obtuvo su vinculación a proceso, por su probable responsabilidad en el delito de violación específica doblemente agravada, además de que permanecerá en prisión preventiva oficiosa mientras continúa el proceso penal en su contra.

      La Fiscalía de SLP desarrolló las indagatorias con las que un Juez de Control libró el mandamiento judicial correspondiente. Posteriormente, elementos de la Policía de Investigación (PDI) cumplimentaron la orden de aprehensión en la colonia Zacatipan del mismo municipio.

      Durante la audiencia respectiva, los Agentes Fiscales expusieron los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación, con los que acreditaron la probable participación del imputado en el ilícito señalado.

      Tras analizar los argumentos de las partes, el Juez de Control resolvió vincular a proceso a Luis Armando "N", impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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      El imputado permanecerá interno en un Centro Estatal de Reinserción Social de la región mientras se desarrollan las siguientes etapas del procedimiento penal.

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