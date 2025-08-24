logo pulso
Arrestan a infractoras por distintos ilícitos

Por Redacción

Agosto 24, 2025 03:00 a.m.
A
Arrestan a infractoras por distintos ilícitos

Dos mujeres fueron detenidas por elementos de la Guardia Civil Estatal por distintos delitos, una al parecer vendía droga en el municipio de Cedral y la otra manejaba una camioneta con reporte de robo en Ahualulco.

Mediante patrullajes en Cedral, los agentes estatales pudieron detectar a una joven que se conducía en forma sospechosa y entonces la interceptaron para su investigación.

En una inspección que una agente le realizó, le fueron encontradas doce dosis de cristal ocultas entre sus ropas y por tal momento se procedió a su detención además le vinculan con hechos delictivos ocurridos en la zona.

En otro operativo, ahora en la carretera a Ahualulco, una mujer fue detectada manejando una camioneta con reporte de robo en los Estados Unidos.

Los policías le marcaron el alto a la conductora de la camioneta y en las indagaciones posteriores se estableció que la camioneta traía tiene reporte de robo y se procedió a su detención.

A las dos mujeres se les leyeron los derechos que los asisten como personas detenidas y se les puso a disposición del Ministerio Público por los delitos a que se hicieron acreedoras y que se les defina su situación legal.

