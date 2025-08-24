Arrestan a infractoras por distintos ilícitos

Dos mujeres fueron detenidas por elementos de la Guardia Civil Estatal por distintos delitos, una al parecer vendía droga en el municipio de Cedral y la otra manejaba una camioneta con reporte de robo en Ahualulco.

Mediante patrullajes en Cedral, los agentes estatales pudieron detectar a una joven que se conducía en forma sospechosa y entonces la interceptaron para su investigación.

En una inspección que una agente le realizó, le fueron encontradas doce dosis de cristal ocultas entre sus ropas y por tal momento se procedió a su detención además le vinculan con hechos delictivos ocurridos en la zona.

En otro operativo, ahora en la carretera a Ahualulco, una mujer fue detectada manejando una camioneta con reporte de robo en los Estados Unidos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los policías le marcaron el alto a la conductora de la camioneta y en las indagaciones posteriores se estableció que la camioneta traía tiene reporte de robo y se procedió a su detención.

A las dos mujeres se les leyeron los derechos que los asisten como personas detenidas y se les puso a disposición del Ministerio Público por los delitos a que se hicieron acreedoras y que se les defina su situación legal.