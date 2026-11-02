Arrestan a joven armado en Ahualulco

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Una persona presuntamente armada en el municipio de Ahualulco fue detenida por elementos de la Guardia Civil Estatal. Se trata de Ismael "N", originario de la capital potosina, quien fue reportados por testigos que lo pudieron observar.

Tras recibir un reporte, elementos estatales acudieron al centro del municipio para verificar la situación e intervenir ante el señalamiento y durante estas acciones lograron ubicar y detener al joven.

Como resultado de la intervención, se aseguró un arma de fuego corta, así como un cargador, que, junto con la persona detenida, quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para las investigaciones y el deslinde de responsabilidades conforme a la ley.

La Guardia Civil Estatal informó que mantiene presencia operativa en los municipios con capacidad de respuesta ante los reportes ciudadanos, con el propósito de atender oportunamente situaciones que puedan representar un riesgo para la población.

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