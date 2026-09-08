Arrestan a supuestos vendedores de drogas

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En Villa de Ramos y Santa María del Río, dos presuntos narcomenudistas fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE), a quienes se les aseguraron dosis de cristal y marihuana.

En una primera intervención, en Villa de Ramos, fue durante patrullajes en que agentes estatales detuvieron a un hombre de 22 años, a quien se le aseguraron al menos cinco dosis de metanfetaminas, así como siete bolsas con marihuana y una motocicleta en la que se transportaba.

En otra acción, en Santa María, elementos estatales realizaron el arresto de José "N", de 37 años, quien también presuntamente se dedicaba a la venta de estupefacientes. A él se le aseguraron otras siete bolsas de marihuana y nueve dosis de cristal.

Posteriormente, las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, la cual se encargará de determinar su situación jurídica conforme a derecho.

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De acuerdo con la comunicación oficial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, la corporación refrendó su compromiso de mantener una presencia en las cuatro regiones, fortaleciendo las acciones de prevención, vigilancia e inteligencia para combatir las actividades delictivas.