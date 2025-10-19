logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

DIVERSIÓN EXTREMA EN SU CUMPLEAÑOS

Fotogalería

DIVERSIÓN EXTREMA EN SU CUMPLEAÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Arrestan a vándalo con un manojo de “mota”

Realizaba quema de basura en la colonia General I. Martínez y se puso agresivo

Por Redacción

Octubre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Arrestan a vándalo con un manojo de “mota”

Con un manojo de marihuana “en greña” que pesaba más de un kilo, un sujeto fue detenido por elementos de la Policía Municipal que lo sorprendieron en un baldío de la colonia General I. Martínez.

De acuerdo al reporte, los oficiales adscritos a la Unidad Mixta de Intervención y Reacción, circulaban sobre la avenida Iztaccíhuatl, cuando vieron a un sujeto en un lote baldío  realizando la quema de basura, falta contemplada en el Bando de Policía y Gobierno, por lo que se le informó del procedimiento correspondiente.

Fue entonces que el hombre adoptó una actitud violenta hacia los oficiales lanzando insultos y empujando a un agente para evitar su arresto, entonces fue revisado y le encontraron un manojo de marihuana de considerable tamaño, que trataba de tapar con una playera.

Ante el probable hecho constitutivo de delito, los agentes municipales realizaron la detención de Óscar “N” de 38 años, a quien le fueron leídos los derechos que le asisten como persona detenida y luego de una certificación médica, fue presentado a la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación legal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cuatro muertos, en volcadura de banda de rock
Cuatro muertos, en volcadura de banda de rock

Cuatro muertos, en volcadura de banda de rock

SLP

Redacción

Se desplazaban en camioneta por la carretera a Matehuala, a la altura del km 149

Atrapan a supuestos “narcos” en Ciudad Fernández
Atrapan a supuestos “narcos” en Ciudad Fernández

Atrapan a supuestos “narcos” en Ciudad Fernández

SLP

Redacción

Hampones usaban taxi para transportar cristal
Hampones usaban taxi para transportar cristal

Hampones usaban taxi para transportar cristal

SLP

Redacción

Abandonan carro chocado en colonia La Virgen
Abandonan carro chocado en colonia La Virgen

Abandonan carro chocado en colonia La Virgen

SLP

Redacción