Arrestan a vándalo con un manojo de “mota”

Con un manojo de marihuana “en greña” que pesaba más de un kilo, un sujeto fue detenido por elementos de la Policía Municipal que lo sorprendieron en un baldío de la colonia General I. Martínez.

De acuerdo al reporte, los oficiales adscritos a la Unidad Mixta de Intervención y Reacción, circulaban sobre la avenida Iztaccíhuatl, cuando vieron a un sujeto en un lote baldío realizando la quema de basura, falta contemplada en el Bando de Policía y Gobierno, por lo que se le informó del procedimiento correspondiente.

Fue entonces que el hombre adoptó una actitud violenta hacia los oficiales lanzando insultos y empujando a un agente para evitar su arresto, entonces fue revisado y le encontraron un manojo de marihuana de considerable tamaño, que trataba de tapar con una playera.

Ante el probable hecho constitutivo de delito, los agentes municipales realizaron la detención de Óscar “N” de 38 años, a quien le fueron leídos los derechos que le asisten como persona detenida y luego de una certificación médica, fue presentado a la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación legal.

