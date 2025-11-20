logo pulso
Asaltan a comerciantes de Valles que iban a la CDMX

Los delincuentes ordenaron al chofer abandonar el sitio y conducir hacia distintos puntos

Por Redacción

Noviembre 20, 2025 03:00 a.m.
CIUDAD VALLES.- Más de 30 comerciantes vallenses fueron víctimas de un violento asalto cuando viajaban rumbo a la Ciudad de México a bordo de un autobús de turismo con razón social “Ramírez”.

El hecho ocurrió la noche de este martes, cuando la unidad se detuvo momentáneamente a la altura de la gasolinera de El Pujal, sobre la carretera federal Valles-Tamazunchale.

Uno de los pasajeros se levantó armado y minutos después otro sujeto habría abordado el autobús, sometiendo a todos los tripulantes.

Bajo amenazas, los delincuentes ordenaron al chofer abandonar el sitio y conducir hacia distintos puntos, manteniendo a los comerciantes cautivos por un periodo prolongado.

Durante el trayecto, los asaltantes despojaron a las víctimas del dinero que llevaban para realizar compras en la capital del país, así como de sus pertenencias personales. Finalmente regresaron a Ciudad Valles y obligaron al operador a detenerse cerca del Hospital General; ahí descendieron y escaparon presuntamente a bordo de otro vehículo.

Tras quedar libres, las víctimas y el conductor decidieron avanzar hasta la comisaría de la Guardia Nacional, donde solicitaron ayuda.

Elementos policiacos implementaron un operativo de búsqueda en la zona; sin embargo, no lograron localizar a los responsables. Las autoridades ya investigan el caso.

