Capturan a presuntos maleantes en Matehuala

Dos posibles integrantes de grupos delictivos fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal con droga y ponchallantas, siendo detectados cuando deambulaban en el municipio de Matehuala.

En el primer caso, los policías estatales patrullaban las calles de la colonia El Piñero, en donde detectaron a un individuo que se conducía en forma sospechosa y determinaron marcarle el alto.

El sujeto se identificó con el nombre de Erick “N” de 31 años de edad, alias “El Nin”, el cual cuenta con antecedentes por delitos contra la salud.

En la revisión que le practicaron, le encontraron siete dosis de cristal que llevaba en su poder. Así mismo, en la colonia Benito Juárez, del mismo municipio, se detuvo a Francisco “N” de 32 años, el cual también tiene detenciones previas por delitos contra la salud.

En esta ocasión le encontraron 25 artefactos metálicos conocidos como “ponchallantas”, de las que usan los delincuentes para dañar las llantas de las patrullas para evitar persecuciones.

A los dos individuos se les investiga por su posible pertenencias a grupos criminales que operan en la zona y se les remitió ante la autoridad respectiva, uno por delitos contra la salud y el otro por portación de objetos ilícitos.