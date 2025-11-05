Aseguran cuatro vehículos hurtados, hay un detenido

Cuatro vehículos con reporte de robo, fueron recuperados por elementos de la Guardia Civil Estatal que los detectaron en distintas zonas de la entidad, un sujeto fue detenido al ser sorprendido manejando un tráiler que había sido hurtado en la ciudad fronteriza de Tijuana.

El primer hallazgo fue en el municipio de Villa de Pozos, en donde se detuvo a Fernando “N” de 38 años, luego de asegurarle un tractocamión color blanco, que había sido robado en Tijuana, Baja California.

Operativos en este mismo municipio, derivaron en el aseguramiento de una motocicleta marca Itálika modelo 2018, que tenía reporte de robo en la comunidad de San Nicolás de los Jassos.

A su vez, en el municipio de Matehuala, dos vehículos fueron asegurados; el primero es un Chevrolet Aveo, modelo 2025, color gris, que había sido hurtado en esta misma región.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por último, una camioneta Toyota, modelo 2025, fue asegurada en este municipio, dicha unidad contaba con reporte de robo en el municipio de Cedral.

Las unidades y el sujeto detenido, fueron remitidas ante el Ministerio Público para que se continúe con las investigaciones y localizar a los dueños para que les sean entregadas.