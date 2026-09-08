Atrapan a preso que había escapado

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La Fiscalía General del Estado, a través de elementos de la Policía de Investigación, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Eduardo "N", señalado por el delito de robo equiparado.

De acuerdo con las indagatorias, el señalado se encontraba recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social La Pila, enfrentando un proceso relacionado con dicho ilícito. Sin embargo, durante agosto del año en curso fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, en donde presuntamente aprovechó las circunstancias para fugarse.

Tras conocer estos hechos, un Juez de Control libró un nuevo mandamiento judicial en contra de Eduardo "N". Ante ello, agentes ministeriales iniciaron las labores de investigación correspondientes para establecer su posible ubicación, mediante el seguimiento de diversas líneas de investigación y la recopilación de información que permitiera dar con su paradero.

Como resultado de estas acciones, el personal investigador obtuvo datos que permitieron establecer que el señalado se encontraba nuevamente en un hospital ubicado en la Zona Universitaria. Con esta información, los agentes se trasladaron al lugar y, tras implementar las acciones correspondientes, lograron localizarlo y cumplimentar la orden de aprehensión emitida en su contra.

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Eduardo "N" quedó bajo custodia de la Policía de Investigación y a disposición de la autoridad judicial que lo requiere, para continuar con el proceso legal correspondiente.