logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ES NIÑA!

Fotogalería

¡ES NIÑA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Atrapan a sujeto con 30 dosis de“cristal”

Por Redacción

Noviembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Atrapan a sujeto con 30 dosis de“cristal”

En la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado implementamos diariamente acciones en beneficio de la población, con la transformación de la seguridad pública como nunca antes.

Nuestros elementos de la Guardia Civil Estatal, al realizar labores de inteligencia en combate al narcomenudeo y delitos de alto impacto en la capital potosina, detuvieron a Mario “N” de 39 años.

Al presunto, quien manifestó ser integrante de un grupo delictivo, se le aseguraron 30 dosis de “cristal” en el Barrio de San Juan de Guadalupe.

La tranquilidad se asegura día a día en un Potosí sin límites, con prevención y vigilancia en las cuatro regiones de la entidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Apresan a dos mujeres por agresión y lesiones
Apresan a dos mujeres por agresión y lesiones

Apresan a dos mujeres por agresión y lesiones

SLP

Redacción

Dicha acción ocurrió en la Col. Genovevo Rivas Guillén Norte

Arrestan en “Chole” a tres hombres con armas prohibidas
Arrestan en “Chole” a tres hombres con armas prohibidas

Arrestan en “Chole” a tres hombres con armas prohibidas

SLP

Redacción

Capturan a tres hombres armados
Capturan a tres hombres armados

Capturan a tres hombres armados

SLP

Redacción

Viajaban en una camioneta Dodge Durango modelo 1998

Detienen a individuo por tocamientos a pasajera de Metrored
Detienen a individuo por tocamientos a pasajera de Metrored

Detienen a individuo por tocamientos a pasajera de Metrored

SLP

Redacción

La víctima fue canalizada con UAVI para brindarle atención psicológica