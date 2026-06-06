Atrapan a supuestos ladrones de vehículos

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En operativos permanentes de vigilancia, oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad lograron recuperar una camioneta robada con violencia y detuvieron a los presuntos responsables, esto en la colonia San Rafael.

La intervención policial inició por el reporte de un vehículo presuntamente abandonado en la colonia San Rafael, sitio donde elementos municipales localizaron una camioneta Lincoln, color negro, que al revisar su estatus legal en Plataforma México, se confirmó que tenía reporte de robo con violencia vigente.

De igual manera, los oficiales observaron que de dicha unidad descendieron Natalia "N" de 26 años y Pedro "N" de 23 años, quienes al ser abordados no pudieron acreditar la propiedad del vehículo. Derivado de lo anterior, ambas personas fueron informadas que serian detenidas y puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado junto con el vehículo asegurado.