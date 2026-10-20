Atrapan en el Centro a supuesto narcomenudista
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En la zona centro de la ciudad, un sujeto señalado por posesión de drogas fue detenido, por elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado.
Esto, como parte de las acciones de investigación en combate al narcomenudeo, en que las autoridades cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de José "N", por su probable responsabilidad en el delito contra la salud.
La intervención se realizó en la zona referida, donde los agentes investigadores localizaron al requerido y, tras corroborar su identidad le informaron el motivo de su detención y sus derechos constitucionales.
El mandamiento judicial deriva de hechos registrados en julio de 2025, cuando José "N" fue detenido por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) en posesión de presuntas sustancias ilícitas. Posteriormente, continuó su proceso en libertad, sujeto a medidas cautelares impuestas por un Juez de Control.
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Ante el incumplimiento de dichas medidas, se emitió la orden de aprehensión que fue ejecutada por la PDI, a fin de que el imputado comparezca ante la autoridad judicial que lo requiere y continúe el procedimiento penal correspondiente.
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