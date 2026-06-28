Motociclista es arrollado al ir en sentido contrario

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Un motociclista resultó con golpes luego de ser arrollado por una camioneta, esto en el Anillo Periférico Norte y la carretera a Zacatecas.

Los hechos se suscitaron después de la una y media de este sábado, cuando el motociclista circulaba sobre el Periférico Norte en sentido contrario a su circulación ya que trataba de incorporarse a carretera a Zacatecas.

Sin embargo, en eso fue embestido por una camioneta Nissan tipo pick up, de color negro, que circulaba sobre la lateral de carretera a Zacatecas y cuyo conductor no se esperaba la presencia del motociclista, por lo que no pudo detenerse a tiempo para evitar el percance.

Por el golpe recibido, el motociclista fue proyectado al piso y se ocasionó algunos golpes, siendo atendido por los paramédicos pero se determinó que no ameritaba ser trasladado a un hospital.

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Elementos de la División Caminos, tomaron conocimiento del accidente y se esperaba que los dos conductores involucrados pudieran llegar a un acuerdo reparatorio.