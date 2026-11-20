Auto derriba poste en la carretera a Matehuala
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Luego de chocar contra un poste en la carretera a Matehuala, un automóvil quedó con fuertes daños y obstruyendo los carriles, por suerte nadie resultó con lesiones graves.
Cerca de las dos de la tarde de este jueves, el automóvil Nissan Versa de color blanco, circulaba por los carriles centrales de la mencionada carretera en dirección del distribuidor Juárez hacia el Periférico Norte.
Cuando arribó frente a la colonia Pavón, el conductor perdió el control del volante hacia su derecha y así chocó de frente metálico de alumbrado público, el cual cedió desde la base y acabó derrumbado.
Por el impacto, el carro dio medio giró y también impactó contra la contención para finalmente quedar detenido sobre la zona de rodamiento.
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Al sitio arribó personal de Protección Civil de Soledad para retirar el poste y así reabrir la circulación que se vio obstruida parcialmente ante el accidente.
Peritos de la Guardia Civil de Soledad toman conocimiento del incidente, ordenando el traslado del carro a una pensión para el pago de los daños al poste, aunque nadie resultó herido en este caso.
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