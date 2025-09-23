logo pulso
Seguridad

Autores de doble homicidio están en penal federal

Los involucran en el asesinato de dos hombres en Cerrito de Jaral, Mexquitic

Por Redacción

Septiembre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Autores de doble homicidio están en penal federal

MEXQUITIC.- Cuatro sujetos implicados en un doble homicidio ocurrido en días pasados en el municipio de Mexquitic de Carmona, fueron detectados internados en el penal federal de Ocampo, Guanajuato, en donde enfrentan delitos federales y se les notificó la orden de aprehensión en su contra por homicidio calificado.

Como se informó en este medio, el pasado 12 de septiembre fueron encontrados dos hombres sin vida en un terreno cercado en la comunidad de Cerrito de Jaral, los cuales estaban decapitados y les dejaron un mensaje escrito en cartulina, además presentaban heridas de arma de fuego.

La Fiscalía inició las investigaciones y durante las mismas se determinó a un probable responsable, a quien se detuvo y lo pusieron a disposición de la autoridad judicial.

Las investigaciones continuaron y establecieron la probable participación de cuatro sujetos más que participaron en los hechos, tratándose de Jesús “N”, Pedro “N”, Christian “N” y Juan “N”, a quienes ya se encontraban en el penal federal del municipio de Ocampo, Guanajuato.

A los individuos también se les trabajó un mandamiento judicial, que al obtenerlo fueron notificados de otro proceso penal por parte de las autoridades potosinas bajo el delito de homicidio calificado en concurso real de homicidio calificado.

