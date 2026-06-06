Bajo condición de reparar daño, suspenden proceso a Eréndira N. y Alejandra N.

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La Fiscalía General del Estado, informó que durante una audiencia celebrada este viernes 5 de junio, las ciudadanas Alejandra "N" y Eréndira "N", madre e hija, obtuvieron su libertad, toda vez que el Juez de Control autorizó la salida alterna de suspensión condicional del proceso, comprendida en el artículo 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Lo anterior, tras haber sido aprobado por la autoridad judicial, el plan detallado sobre el pago de la reparación del daño, así como las condiciones que deberán cumplir las imputadas, entre las que se encuentran, residir en un lugar determinado y acudir a firma periódica de manera mensual ante la Unidad de Medidas Cautelares, entre otras, las cuales deberán cumplirse por el término de un año.

La Fiscalía precisó que esta salida alterna del proceso penal permitió que Alejandra "N" y Eréndira "N" recuperaran su libertad de manera inmediata, quedando sujetas al cumplimiento de las condiciones fijadas por el órgano jurisdiccional durante el plazo señalado.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones aprobadas por la autoridad judicial, podría dar lugar a la revocación de la citada salida alterna, para continuar con el procedimiento ordinario, conforme a lo establecido en la legislación aplicable.

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