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Seguridad

Cuatro detenidos en Matehuala tras dos operativos

La Guardia Civil Estatal reportó disparos en La Lagunita

Por Redacción

Noviembre 11, 2026 11:44 a.m.
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La GCE reportó el aseguramiento de dos armas de fuego

La GCE reportó el aseguramiento de dos armas de fuego

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      Cuatro personas fueron detenidas en dos intervenciones de la Guardia Civil Estatal (GCE) en Matehuala. En una de ellas, dos hombres presuntamente hicieron disparos e intentaron huir a pie en la comunidad de La Lagunita, informó la corporación.

      Según el reporte policial, los agentes patrullaban la comunidad cuando detectaron a los dos hombres. Tras darles alcance, detuvieron a Miguel "N", de 29 años y originario de Tamaulipas, y a Óscar "N", de 21.

      La GCE informó que les aseguró dos armas de fuego. El reporte no precisó si los disparos dejaron personas lesionadas.

      En la otra intervención fueron detenidos Sarahí "N", de 22 años, y Ricardo "N", de 19, procedente de Tamaulipas. Los agentes aseguraron bolsas con presunta marihuana y dosis de una sustancia con características similares al cristal, además de un vehículo y siete artefactos metálicos conocidos como ponchallantas.

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      Las cuatro personas y los objetos asegurados quedaron a disposición de la autoridad investigadora. La corporación no detalló si existe relación entre ambos casos.

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