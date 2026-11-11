Cuatro detenidos en Matehuala tras dos operativos

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Cuatro personas fueron detenidas en dos intervenciones de la Guardia Civil Estatal (GCE) en Matehuala. En una de ellas, dos hombres presuntamente hicieron disparos e intentaron huir a pie en la comunidad de La Lagunita, informó la corporación.

Según el reporte policial, los agentes patrullaban la comunidad cuando detectaron a los dos hombres. Tras darles alcance, detuvieron a Miguel "N", de 29 años y originario de Tamaulipas, y a Óscar "N", de 21.

La GCE informó que les aseguró dos armas de fuego. El reporte no precisó si los disparos dejaron personas lesionadas.

En la otra intervención fueron detenidos Sarahí "N", de 22 años, y Ricardo "N", de 19, procedente de Tamaulipas. Los agentes aseguraron bolsas con presunta marihuana y dosis de una sustancia con características similares al cristal, además de un vehículo y siete artefactos metálicos conocidos como ponchallantas.

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Las cuatro personas y los objetos asegurados quedaron a disposición de la autoridad investigadora. La corporación no detalló si existe relación entre ambos casos.