Coordinador de Morena participa en foro de la UASLP

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Elí César Cervantes Rojas, coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en San Luis Potosí, participó en un ciclo de conferencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), donde habló con estudiantes sobre liderazgo y participación política.

Durante la charla, el exsenador repasó su trayectoria como docente y su paso por el Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en el estado.

También planteó que las propuestas de los universitarios se incorporen al debate público y que los jóvenes participen en la búsqueda de soluciones a problemas de sus comunidades.

El comunicado sobre la participación de Cervantes no precisó qué facultad convocó a la charla ni en qué campus se realizó.

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El nombramiento rumbo a 2027

Morena formalizó el nombramiento de Cervantes el 28 de septiembre en la Ciudad de México. La designación generó inconformidad entre algunos aspirantes, pues el partido anuló la encuesta interna y eligió al exsenador, quien, según publicó Pulso, no se había inscrito en el proceso. pulsoslp.com.mx

El 6 de octubre, la presidenta del comité estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez, dijo que Cervantes tiene la tarea de organizar y unificar al partido en San Luis Potosí de cara a 2027. Semanas después, en entrevista con Pulso, el propio coordinador sostuvo que Morena competiría en el estado sin una alianza con el Partido Verde.