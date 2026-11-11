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Coordinador de Morena participa en foro de la UASLP

Elí Cervantes habló ante universitarios sobre su paso por el Senado y la participación de los jóvenes en la vida pública.

Por Pulso Online

Noviembre 11, 2026 11:38 a.m.
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Elí Cervantes en la UASLP

Elí Cervantes en la UASLP

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      Elí César Cervantes Rojas, coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en San Luis Potosí, participó en un ciclo de conferencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), donde habló con estudiantes sobre liderazgo y participación política.

      Durante la charla, el exsenador repasó su trayectoria como docente y su paso por el Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en el estado.

      También planteó que las propuestas de los universitarios se incorporen al debate público y que los jóvenes participen en la búsqueda de soluciones a problemas de sus comunidades.

      El comunicado sobre la participación de Cervantes no precisó qué facultad convocó a la charla ni en qué campus se realizó.

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      El nombramiento rumbo a 2027

      Morena formalizó el nombramiento de Cervantes el 28 de septiembre en la Ciudad de México. La designación generó inconformidad entre algunos aspirantes, pues el partido anuló la encuesta interna y eligió al exsenador, quien, según publicó Pulso, no se había inscrito en el proceso. pulsoslp.com.mx

      El 6 de octubre, la presidenta del comité estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez, dijo que Cervantes tiene la tarea de organizar y unificar al partido en San Luis Potosí de cara a 2027. Semanas después, en entrevista con Pulso, el propio coordinador sostuvo que Morena competiría en el estado sin una alianza con el Partido Verde

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