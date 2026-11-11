Coordinador de Morena participa en foro de la UASLP
Elí Cervantes habló ante universitarios sobre su paso por el Senado y la participación de los jóvenes en la vida pública.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Elí César Cervantes Rojas, coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en San Luis Potosí, participó en un ciclo de conferencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), donde habló con estudiantes sobre liderazgo y participación política.
Durante la charla, el exsenador repasó su trayectoria como docente y su paso por el Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en el estado.
También planteó que las propuestas de los universitarios se incorporen al debate público y que los jóvenes participen en la búsqueda de soluciones a problemas de sus comunidades.
El comunicado sobre la participación de Cervantes no precisó qué facultad convocó a la charla ni en qué campus se realizó.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El nombramiento rumbo a 2027
Morena formalizó el nombramiento de Cervantes el 28 de septiembre en la Ciudad de México. La designación generó inconformidad entre algunos aspirantes, pues el partido anuló la encuesta interna y eligió al exsenador, quien, según publicó Pulso, no se había inscrito en el proceso. pulsoslp.com.mx
El 6 de octubre, la presidenta del comité estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez, dijo que Cervantes tiene la tarea de organizar y unificar al partido en San Luis Potosí de cara a 2027. Semanas después, en entrevista con Pulso, el propio coordinador sostuvo que Morena competiría en el estado sin una alianza con el Partido Verde.
no te pierdas estas noticias
Coordinador de Morena participa en foro de la UASLP
Pulso Online
Elí Cervantes habló ante universitarios sobre su paso por el Senado y la participación de los jóvenes en la vida pública.
Reparten kits menstruales en prepa de la capital
Pulso Online
La Secretaría de Salud estatal acompañó la entrega con orientación
Lluvias y frío para miércoles y jueves, prevé la CEPC
Pulso Online
Informó que se monitorea el frente número 5 y se puso a disposición de la ciudadanía un teléfono par emergencias