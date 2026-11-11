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Familia de Valentín Elizalde se deslinda de la serie de HBO Max

A casi 20 años del asesinato del cantante, sus familiares aclararon que no participaron en la producción

Por Redacción

Noviembre 11, 2026 11:32 a.m.
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Familia de Valentín Elizalde se deslinda de la serie de HBO Max
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      La familia de Valentín Elizalde informó que no participó en las producciones audiovisuales recientes sobre el cantante, entre ellas Valentín: La muerte del Gallo de Oro, la docuserie que HBO Max tiene previsto estrenar el 12 de noviembre.

      En un comunicado difundido por redes sociales, los familiares señalaron que tampoco han revisado el contenido de esas producciones, por lo que se reservaron su opinión.

      "Hay historias que otros podrán contar, pero hay un legado que nosotros seguimos viviendo", expresaron.

      Semanas antes, Valentina Elizalde, hija del intérprete, dijo en redes sociales que su familia no había sido informada del proyecto y planteó dudas sobre el uso de la imagen de su padre.

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      El estreno está previsto 13 días antes del vigésimo aniversario del asesinato de Elizalde. El cantante tenía 27 años cuando fue atacado el 25 de noviembre de 2006, después de actuar en un palenque de Reynosa, Tamaulipas. En el ataque también murieron su representante, Mario Mendoza, y su chofer, Reinaldo Vallesteros.

      En el mismo comunicado, la familia dio a conocer La Dinastía Elizalde Continúa, un proyecto con el que Jesús, Joel y Francisco Elizalde, junto con Valentina, buscan mantener viva la música del intérprete.

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