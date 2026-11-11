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Trailero arrolla a motociclistas; uno muere

El accidente fue en la carretera San Felipe-Villa de Reyes

Por Pulso Online

Noviembre 11, 2026 11:48 a.m.
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Trailero arrolla a motociclistas; uno muere
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      Un motociclista perdió la vida y otra persona quedó herida, tras ser arrollados por un tráiler que se dio a la fuga en la carretera San Felipe-Villa de Reyes.

      El hecho fue reportado antes de las 08:00 de la mañana de hoy miércoles; el accidente se registró a la altura de la comunidad Estación Ventilla.

      Al sitio arribaron paramédicos, quienes trasladaron a un hombre para su atención médica especializada, pero en el sitio quedó un hombre sin vida, presuntamente originario de la comunidad de la comunidad en mención, en el municipio de Villa de Reyes.

      Al sitio arribaron autoridades de la localidad de San Felipe, Guanajuato, quienes tomaron conocimiento de los hechos.

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