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Seguridad

Reportan 31 detenciones y el aseguramiento de dos armas en SLP

La Guardia Civil Estatal también aseguró marihuana y 15 ponchallantas

Por Redacción

Noviembre 11, 2026 11:53 a.m.
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Reportan 31 detenciones y el aseguramiento de dos armas en SLP
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      La Guardia Civil Estatal (GCE) reportó la detención de 31 personas durante operativos y patrullajes en las cuatro regiones de San Luis Potosí. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado no indicó en qué periodo se realizaron las intervenciones ni qué delitos se atribuyen a las personas detenidas.

      En el mismo balance, la corporación informó del aseguramiento de 565.8 gramos de marihuana y 60 dosis de una sustancia que identificó como cristal. También reportó dos armas de fuego y 15 artefactos metálicos conocidos como ponchallantas.

      El comunicado presentó un balance estatal sin desglosar cuántas detenciones o aseguramientos correspondieron a cada región.

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