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Seguridad

Seguirán operativos en mercados contra narcomenudistas: SSPC

Quienes consideren que sus derechos fueron vulnerados están pueden presentar denuncias, señaló Villa Gutiérrez

Por Rolando Morales

Noviembre 11, 2026 11:39 a.m.
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Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez/Foto: Citlally Montaño-Pulso

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      Las detenciones por presunta venta de drogas en mercados de la capital se han hecho más visibles, debido a los operativos y aseguramientos realizados por la Guardia Municipal, aseguró el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez.

      Esto, luego del enfrentamiento entre comerciantes y policías registrado en las inmediaciones del Mercado República, donde además se denunció presunto uso excesivo de la fuerza durante la intervención.

      El funcionario confirmó que tres personas fueron detenidas en la zona centro, luego de que elementos municipales detectaran un intercambio de dinero y bolsas con droga en el cruce de las calles 16 de Septiembre y Reforma.

      Indicó que la intervención derivó de un primer contacto de los agentes con los presuntos involucrados y que corresponderá a la Fiscalía General del Estado (FGE) determinar si existe responsabilidad penal. En el operativo fueron aseguradas 10 dosis de droga, 11 mil 300 pesos y seis teléfonos celulares.

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      Respecto al conflicto registrado en el Mercado República, que provocó un enfrentamiento entre policías y comerciantes semifijos, así como un bloqueo vial en Eje Vial y Reforma, el titular de la SSPC sostuvo que la corporación mantendrá las acciones contra el narcomenudeo.

      Sobre los señalamientos de presunto exceso de fuerza, indicó que quienes consideren que sus derechos fueron vulnerados están en posibilidad de presentar las denuncias correspondientes.

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      Villa Gutiérrez sostuvo que los operativos continuarán tanto en el Mercado República como en otros centros de abasto, al señalar que en lo que va del año han sido detenidas alrededor de 12 personas por actividades relacionadas con la comercialización de drogas en distintos mercados.

      Añadió que en el Centro de Abastos suman 26 personas aseguradas, mientras que los arrestos semanales por diferentes motivos, entre ellos posesión, consumo y narcomenudeo, oscilan entre 12 y 14.

      Sobre la posible existencia de grupos delictivos detrás de la venta de drogas en el Centro de Abastos, el secretario afirmó que se trata de personas que operan de manera independiente, aunque reconoció que tienen identificado a un presunto líder, quien ya fue detenido anteriormente y puesto a disposición de la autoridad investigadora, pero recuperó su libertad 24 horas después de que la Fiscalía integró y consignó la carpeta de investigación. Dijo que esta persona continúa siendo un objetivo para la corporación.

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