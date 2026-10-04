Cae el supuesto feminicida de mujer rioverdense

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La Fiscalía General del Estado informó la detención del presunto feminicida de María Isabel N., quien fuera encontrada sin vida con lesiones de arma blanca el pasado 21 de septiembre en el municipio de San Nicolás Tolentino.

La Fiscalía detalló que se trata de Iván "N" de 41 años de edad, el cual fue notificado en reclusión por elementos de la Policía de Investigación de una orden de aprehensión en su contra, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio, en concurso real con los delitos vinculados a la desaparición de personas

La Fiscalía General del Estado identificó al hombre como probable responsable del asesinato de María Isabel N. de 35 años de edad, originaria de Rioverde, cuyo cuerpo fue localizado sin vida en la comunidad de Santa Catarina, perteneciente al municipio de San Nicolás Tolentino, el pasado 21 de septiembre, y de quien se había emitido una ficha de búsqueda desde el momento en que sus familiares perdieron contacto con ella en la localidad de Puente Prieto, perteneciente a Rioverde.

El cuerpo de la víctima, que fue localizado en una casa en construcción en Santa Catarina, presentaba heridas visibles producidas por un arma blanca, por lo que fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía ubicadas en Rioverde, donde se le practicó la necropsia de ley.

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Agentes fiscales de la Unidad Para la Atención de Personas Desaparecidas o Extraviadas, integraron la carpeta de investigación y obtuvieron la orden de aprehensión en contra de Iván "N", quien ya se encontraba preso por otros hechos delictivos en el penal estatal de Rioverde.

Tras la cumplimentación del mandato judicial, el señalado quedó a disposición de un Juez y a la espera de su audiencia inicial, donde la Fiscalía potosina buscará obtener su vinculación a proceso.