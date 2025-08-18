Cae objetivo prioritario con dosis de “cristal”

Un presunto delincuente, considerado como objetivo prioritario, fue capturado por elementos de la Guardia Civil Estatal que pudieron localizarlo en la colonia Prados de San Vicente Segunda Sección con varias dosis de cristal.

Según el caso, se trata de Alberto “N” de 35 años de edad, el cual fue sorprendido cuando manejaba en forma sospechosa una motocicleta Suzuki de color rojo en calles de la mencionada colonia, perteneciente a Villa de Pozos.

En una inspección que le practicaron pudieron localizarle ocho dosis de cristal, por lo que procedieron a su detención.

El presunto es considerado objetivo prioritario ya que tiene antecedentes por conducir vehículo con reporte de robo, posesión de motocicleta con reporte de robo, delitos contra la salud en dos ocasiones y allanamiento de morada.

Por tal motivo se le puso a disposición del Ministerio Público para que se le defina su situación legal.