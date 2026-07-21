Cae pareja que asaltó tienda departamental en Querétaro

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Querétaro, cumplimentó dos órdenes de aprehensión en contra de Israel "N" y Dalia "N", por su probable responsabilidad en el delito de robo específico.

De acuerdo con las investigaciones, las dos personas presumiblemente habrían participado en febrero de 2025, en el robo de diversa mercancía de una tienda departamental en Juriquilla, Querétaro, para posteriormente huir a bordo de un vehículo.

Como parte del convenio de colaboración entre ambas instituciones, elementos de la Policía de Investigación (PDI) ubicaron y cumplimentaron la orden de aprehensión contra Israel "N" en calles de la colonia Hogares Ferrocarrileros Primera Sección, en Soledad; mientras que Dalia "N" fue detenida en la Delegación La Pila, de la capital potosina.

En ambos casos, las personas detenidas fueron entregadas a agentes de la Fiscalía de Querétaro, quienes las presentarán ante la autoridad judicial que las requiere. En su informe, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí refrendó su compromiso de trabajar con justicia a favor de la población.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí