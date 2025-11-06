logo pulso
Seguridad

Caen dos presuntos narcomenudistas

Uno cuenta con antecedentes por violencia familar, agresión física, robo a casa habitación

Por Redacción

Noviembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Caen dos presuntos narcomenudistas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado implementa diariamente acciones para construir espacios seguros para ti y tu familia.

Nuestros agentes de la Guardia Civil Estatal, en operativos desarrollados en la capital potosina, detuvieron en la calle de Cruz Colorada en la colonia Tercera Chica, a Mario “N” de 37 años, alias “El X11”, al que se le aseguraron 11 dosis de “cristal” y 12 dosis de marihuana. El presunto cuenta con antecedentes por violencia familar, agresión física, robo a casa habitación y robo.

En el Circuito Interior, a la altura de la colonia Angostura, detuvieron a Raúl “N” de 34 años, quien llevaba consigo 60 dosis de “cristal” y se le aseguró un Nissan Sentra color blanco.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, refrenda el compromiso de velar por la tranqilidad de cada potosina y potosino.

