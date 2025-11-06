Caen dos presuntos narcomenudistas
Uno cuenta con antecedentes por violencia familar, agresión física, robo a casa habitación
Nuestros agentes de la Guardia Civil Estatal, en operativos desarrollados en la capital potosina, detuvieron en la calle de Cruz Colorada en la colonia Tercera Chica, a Mario “N” de 37 años, alias “El X11”, al que se le aseguraron 11 dosis de “cristal” y 12 dosis de marihuana. El presunto cuenta con antecedentes por violencia familar, agresión física, robo a casa habitación y robo.
En el Circuito Interior, a la altura de la colonia Angostura, detuvieron a Raúl “N” de 34 años, quien llevaba consigo 60 dosis de “cristal” y se le aseguró un Nissan Sentra color blanco.
