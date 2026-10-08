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Caen par de criminales de la entidad

Por Redacción

Octubre 08, 2026 03:00 a.m.
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Caen par de criminales de la entidad
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      En Matehuala y Ciudad Valles, elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron, con decenas de dosis de drogas, a dos presuntos narcomenudistas, uno de ellos también extorsionador. Esto, derivado de acciones de inteligencia desplegadas en la entidad.

      En la localidad de El Carmen, Matehuala, fue detenido un hombre de 49 años, identificado como Moisés "N", quien, de acuerdo con labores de inteligencia, era identificado como un objetivo prioritario en la zona y estaría presuntamente relacionado con actividades de extorsión. Durante la intervención, se le aseguraron 30 dosis de marihuana y un vehículo Toyota.

      En otro hecho, registrado en el fraccionamiento Praderas del Río, en Ciudad Valles, fue detenida una mujer de 60 años, identificada como Felipa "N", a quien le fueron aseguradas 33 bolsas de marihuana, con un peso aproximado de 235 gramos, así como cinco dosis de cocaína.

      La corporación informó que las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes y el deslinde de responsabilidades.

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      Asimismo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado aseguró que mantiene acciones permanentes en las cuatro regiones para fortalecer las condiciones de seguridad.

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