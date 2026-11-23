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La Fiscalía General del Estado, a través de la Policía de Investigación, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de dos sujetos señalados de machetear a su rival y ahora enfrentan el delito de lesiones calificadas.

Se trata de Armando "N" de 37 años de edad y Eleazar "N", de 42 años, que ya se encuentran a disposición del juez que los requería.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 5 de junio de 2023, cuando la víctima caminaba en compañía de su hijo hacia una parada de transporte público, en la localidad de Presa de Dolores, perteneciente al municipio de Santa María del Río.

En ese trayecto, al pasar frente al domicilio de uno de los ahora señalados, ambos presuntamente salieron armados con machetes y agredieron a la víctima, ocasionándole lesiones de gravedad en la mano y el antebrazo izquierdos, así como en el rostro.

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Derivado de estos hechos, la FGE inició las investigaciones correspondientes, las cuales permitieron obtener el mandamiento judicial emitido por un Juez de Control de San Luis Potosí.

La orden fue cumplimentada por agentes de la Dirección General de Métodos de Investigación en la colonia Nueva Progreso, en la capital potosina.

A los detenidos se les informó sobre el motivo de su aseguramiento y los derechos que les asisten.

Posteriormente, fueron trasladados para su certificación médica y los trámites correspondientes; finalmente, ingresaron al Centro Estatal de Reinserción Social No. 1, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial que los requiere.