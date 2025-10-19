Caen tres integrantes de banda delictiva

Un operativo coordinado entre la Guardia Civil Estatal y el Ejército Mexicano, implementado en la capital potosina, permitió la detención de tres presuntos integrantes de una banda delictiva, dedicados a vender droga, que fueron detectados deambulando en calles del fraccionamiento Constitución.

Según los hechos, los agentes policiales realizaban recorridos de vigilancia por las colonias Santa Fe, Julián Carrillo y el fraccionamiento Constitución y fue en este último en donde detectaron a tres sujetos que se conducían en forma sospechosa, por lo que determinaron interceptarlos.

Los individuos dijeron llamarse Cuauhtémoc “N” de 27 años de edad, Gilbert “N” de 54 años y Martín “N” de 32 años, a quienes se les realizaron revisiones de seguridad. Fue así que les encontraron 20 dosis de “cristal”, cinco bolsas de marihuana y un arma de fuego artesanal de las conocidas como “cachimbas”, aparentemente la droga la traían para la venta en la zona.Cabe mencionar que Cuahutémoc “N”, cuenta con antecedentes por posesión de droga y Martín “N” por robo equiparado de vehículo y posesión de droga, además de ser señalados de pertenecer a una banda de delincuentes que opera al sur de la capital potosina.

A los tres sujetos se les remitió ante la Fiscalía General del Estado en donde se les definiría su situación legal por los delitos a que se hagan acreedores.

