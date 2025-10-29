Caja causa percance vial en la rúa a Rioverde

Una caja de plástico tirada en el asfalto, ocasionó un choque entre dos vehículos en el puente Tecnológico de la carretera a Rioverde, en donde impactaron tres vehículos causándose daños materiales de consideración pero no hubo personas lesionadas.

Según los hechos, fue alrededor de las ocho de la mañana de este martes cuando una camioneta Nissan Frontier de color amarillo circulaba por los carriles centrales de la citada avenida en dirección del distribuidor Juárez hacia el Periférico Oriente.

Fue donde empieza la parte ascendente del puente Tecnológico, en donde el conductor observa que más adelante un carro blanco disminuía su velocidad para esquivar una caja de plástico que estaba tirada sobre la zona de rodamiento.

Fue entonces que el conductor de la camioneta, que iba por el carril derecho, también disminuyó su velocidad y la unidad fue chocada en la parte posterior por la parte frontal de un automóvil Volkswagen color azul cuyo conductor no alcanzó a frenar a tiempo.

Por el impacto los daños materiales fueron considerables y elementos de la Policía Vial Municipal de Soledad llegaron a tomar conocimiento del accidente, aunque finalmente habría un acuerdo ya que no hubo lesionados.

La caja que causó el accidente fue retirada para evitar más percances y el tráfico se vio interrumpido parcialmente aunque luego se restituyó en su totalidad al retirar los vehículos participantes.