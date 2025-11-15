logo pulso
Seguridad

Camioneta arrolla a ciclista en Providencia

Por Redacción

Noviembre 15, 2025 03:00 a.m.
Un hombre de la tercera edad resultó lesionado luego de ser arrollado por una camioneta cuando a bordo de su bicicleta se desplazaba por calles de la colonia Real Providencia, en Soledad, siendo llevado a un hospital a recibir la atención requerida.

El hecho ocurrió cerca de la una y media de la tarde, inicialmente la camioneta Nissan tipo caja circulaba sobre la calle Negrete con dirección al norte, a la par del ciclista se que desplazaba sobre un costado.

Cuando llegó a la avenida Providencia, el conductor de la camioneta realizó maniobra de vuelta a la derecha para incorporarse a esa arteria y fue así como le cortó la circulación al ciclista y alcanzó a golpearlo con la caja para proyectarlo sobre el piso.

A causa de ello el ciclista resultó con golpes de consideración y fue atendido por los paramédicos, quienes le prestaron la atención médica requerida y posteriormente lo llevaron a un hospital.

Por su parte, peritos de la Guardia Civil Municipal toman conocimiento en espera de que los conductores involucrados llegaran a un acuerdo. 

