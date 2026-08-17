Se acaba camioneta al estrellarse contra árbol

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Una camioneta se estrelló en el camino a Santa Rita, dejando como saldo únicamente a su conductor con múltiples golpes.

La mañana de este domingo, alrededor de las siete de la mañana, cuando el vehículo circulaba por la ruta referida, por razones desconocidas perdió el control del volante cargándose a su derecha, y al llegar a la entrada al camino a La Campiña, se estrelló de frente contra un árbol.

Tras el impacto, el auto, ya destrozado de su parte frontal, dio medio giro y quedó obstruyendo un carril del camino. Aparentemente, habría quedado prácticamente en pérdida total.

Al lugar arribaron elementos de la Guardia Civil de Villa de Pozos, quienes se encargaron de tomar conocimiento del percance y valoraron al conductor involucrado, el cual solamente presentaba golpes leves que no ameritaron la atención de algún cuerpo de emergencias, ni su traslado a un hospital.

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