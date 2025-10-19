logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

DIVERSIÓN EXTREMA EN SU CUMPLEAÑOS

Fotogalería

DIVERSIÓN EXTREMA EN SU CUMPLEAÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Camioneta choca y vuelca en el Periférico Norte

Acabó destrozada por completo con el motor desprendido y el conductor ileso

Por Redacción

Octubre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Camioneta choca y vuelca en el Periférico Norte

Una camioneta quedó destrozada por completo luego de chocar contra la contención en el Anillo Periférico Norte y posteriormente terminó volcada, de milagro el conductor no sufrió lesiones de consideración a pesar de lo aparatoso del hecho.

Fue cerca de las dos de la mañana de este sábado, cuando la camioneta Volkswagen Robust de color blanco, se desplazaba a alta velocidad por el Anillo Periférico Norte en dirección de la carretera a Matehuala hacia la de Zacatecas.

Al aproximarse al puente de Avenida del Sauce, el conductor perdió el control del volante y así chocó de frente contra la contención que divide ambos carriles, luego siguió con su trayectoria errática por unos 50 metros y terminó volcada sobre su lado izquierdo, y obstruyendo el carril por completo.

Algunos automovilistas que pasaban por el lugar auxiliaron al conductor, el cual de milagro sólo presentaba algunos golpes pero no de consideración y no ameritaba traslado al hospital.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asimismo, la camioneta fue puesta en su posición normal por los mismos testigos, terminó destrozada por completo ya que, incluso, el motor se le desprendió por completo.

Agentes de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, llegaron a tomar conocimiento del percance y retiraron la camioneta que quedó depositada en una pensión para que se lleven a cabo las diligencias legales.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cuatro muertos, en volcadura de banda de rock
Cuatro muertos, en volcadura de banda de rock

Cuatro muertos, en volcadura de banda de rock

SLP

Redacción

Se desplazaban en camioneta por la carretera a Matehuala, a la altura del km 149

Atrapan a supuestos “narcos” en Ciudad Fernández
Atrapan a supuestos “narcos” en Ciudad Fernández

Atrapan a supuestos “narcos” en Ciudad Fernández

SLP

Redacción

Hampones usaban taxi para transportar cristal
Hampones usaban taxi para transportar cristal

Hampones usaban taxi para transportar cristal

SLP

Redacción

Abandonan carro chocado en colonia La Virgen
Abandonan carro chocado en colonia La Virgen

Abandonan carro chocado en colonia La Virgen

SLP

Redacción