Camioneta choca y vuelca en el Periférico Norte

Una camioneta quedó destrozada por completo luego de chocar contra la contención en el Anillo Periférico Norte y posteriormente terminó volcada, de milagro el conductor no sufrió lesiones de consideración a pesar de lo aparatoso del hecho.

Fue cerca de las dos de la mañana de este sábado, cuando la camioneta Volkswagen Robust de color blanco, se desplazaba a alta velocidad por el Anillo Periférico Norte en dirección de la carretera a Matehuala hacia la de Zacatecas.

Al aproximarse al puente de Avenida del Sauce, el conductor perdió el control del volante y así chocó de frente contra la contención que divide ambos carriles, luego siguió con su trayectoria errática por unos 50 metros y terminó volcada sobre su lado izquierdo, y obstruyendo el carril por completo.

Algunos automovilistas que pasaban por el lugar auxiliaron al conductor, el cual de milagro sólo presentaba algunos golpes pero no de consideración y no ameritaba traslado al hospital.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asimismo, la camioneta fue puesta en su posición normal por los mismos testigos, terminó destrozada por completo ya que, incluso, el motor se le desprendió por completo.

Agentes de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, llegaron a tomar conocimiento del percance y retiraron la camioneta que quedó depositada en una pensión para que se lleven a cabo las diligencias legales.