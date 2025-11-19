logo pulso
Camioneta se convierte en chatarra al volcar

Por Redacción

Noviembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Camioneta se convierte en chatarra al volcar

MEXQUITIC.- Aunque lesionados, los ocupantes de una camioneta se salvaron de milagro luego de que la unidad sufrió una aparatosa volcadura en la carretera a Zacatecas, en donde quedó totalmente convertida en chatarra.

El accidente tuvo lugar la noche del lunes, en que una camioneta tipo estaquitas de color rojo, circulaba por la carretera ‘49 en dirección de San Luis hacia Zacatecas.

Fue en el kilómetro 20+200, cerca de la entrada a Mexquitic, en donde el conductor perdió el control del volante y así la camioneta se estampó contra la barra de contención.

Por el hecho, la unidad se salió del asfalto y dio de volteretas para finalmente quedar fuera de la carretera totalmente destrozada, mientras que los dos ocupantes resultaron con lesiones de consideración pero pese a la magnitud del accidente salvaron la vida.

Los paramédicos de los Servicios de Salud de Mexquitic llegaron para prestarles ayuda y los trasladaron de emergencia a un hospital para que recibieran la atención médica requerida. 

Policías municipales tomaron conocimiento del percance y la destrozada camioneta fue enviada a una pensión para que se lleven a cabo las diligencias legales. 

