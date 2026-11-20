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En la zona metropolitana, la Guardia Civil Estatal detuvo a cuatro personas identificadas como objetivos prioritarios por su probable participación en delitos contra la salud y robos a establecimientos comerciales.

En operativos de inteligencia en Villa de Pozos fue detenido Noé "N", de 27 años, quien presuntamente se dedicaba al narcomenudeo en colonias del sector oriente. Durante la intervención le aseguraron 30 bolsas con hierba seca con características similares a la marihuana y 36 dosis de una sustancia granulada con características similares al cristal.

Por otra parte, en la colonia El Mezquital fueron detenidos Alan "N", de 21 años, y María "N", de 31 años, identificados como presuntos reincidentes en robos bajo la modalidad de farderismo a farmacias, tiendas de conveniencia y establecimientos departamentales del sector norte de la capital y el oriente de la zona metropolitana. En su detención les aseguraron producto con un valor aproximado de 700 pesos, así como un vehículo Nissan Versa modelo 2020, utilizado como taxi.

En otro hecho, en la colonia General I. Martínez, fue detenido José "N", de 40 años, en posesión de tres dosis de marihuana, quien también fue identificado como objetivo prioritario por su probable participación en robos con violencia e intrusión a tiendas de conveniencia del sector sur de la capital y, de acuerdo con información de inteligencia, estaría relacionado con cuatro robos cometidos durante el último mes.

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Las personas detenidas y los indicios asegurados quedaron a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes. En su informe, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado refrendó su compromiso de mantener los operativos de vigilancia y prevención en las cuatro regiones, para combatir los delitos.