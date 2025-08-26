Capturan a 4 narcos en distintos municipios

Cuatro presuntos vendedores de droga fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal en distintos operativos realizados en la entidad, asegurándose decenas de dosis, en especial cristal y marihuana.

Uno de los hechos tuvo lugar en el municipio de Villa de Reyes, en donde efectivos de la GCE detuvieron a Luis “N” de 24 años de edad, luego de asegurarle 24 dosis de metanfetaminas, así como dos bolsas con marihuana y 15 dosis de cocaína.

El sujeto fue detectado deambulando en forma sospechosa, lo que dio pie a que se le interceptara para una revisión y le encontraron la droga ya descrita.

Asimismo, en el municipio de Matehuala los elementos estatales detuvieron a Ángel “N” de 21 años, tras asegurarle ocho dosis de “cristal” y siete de crack, que traía para su venta en la zona.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por otra parte, en el municipio de Rioverde se detuvo a Ángel “N” de 24 años y a José “N” de 25 años, tras asegurarles 29 dosis de “cristal” y seis bolsas con marihuana.

A los cuatro individuos se les puso a disposición de la Fiscalía General del Estado para que se les defina su situación por los delitos contra la salud, además se les investiga también por si pertenecen a algún grupo delictivo.