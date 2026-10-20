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Seguridad

Capturan a dos presuntos ladrones de vehículos

Les aseguraron la unidad en que andaban, que tenía reporte de robo vigente

Por Redacción

Octubre 20, 2026 03:00 a.m.
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Capturan a dos presuntos ladrones de vehículos
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      Elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a dos presuntos ladrones de vehículos mediante operativos realizados en la zona metropolitana de la capital, son considerados objetivos criminales y uno de ellos tiene amplios antecedentes registrales.

      Los sospechosos fueron identificados como Luis "N" de 18 años, y Juan "N", de 40 años, considerados como objetivos prioritarios por su presunta participación en el robo de vehículos, los cuales fueron detectados luego de trabajos de inteligencia para ubicar a personas presuntamente vinculadas con este tipo de actividades delictivas.

      Durante el operativo, los agentes aseguraron una camioneta Toyota tipo pick-up, modelo 1995, que contaba con reporte de robo. De acuerdo con los registros disponibles, Juan "N" cuenta con diversos antecedentes registrales.

      Los detenidos, junto con el vehículo asegurado, fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes y el deslinde de responsabilidades por el delito de robo de vehículo y lo que les resulte.

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      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado mantiene las labores de inteligencia y vigilancia para combatir el robo de vehículos y atender los factores que inciden en la comisión de delitos en San Luis Potosí.

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