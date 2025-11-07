logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡HERMOSA NOVIA!

Fotogalería

¡HERMOSA NOVIA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Capturan a “halcones” de un grupo delictivo

Por Redacción

Noviembre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Capturan a “halcones” de un grupo delictivo

Dos presuntos criminales fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal, que continúa con un despliegue por tierra y aire en el municipio de Villa de Reyes y otras zonas aledañas como Villa de Zaragoza, en donde también hubo resultados.

En el operativo comandado por el titular de la GCE, Rosalío Ramos García, desplegado en dos células operativas, se tuvo como resultado la detención de dos presuntos criminales, en el municipio de Villa de Reyes, en la localidad de Cahuile. Se trata de Luis “N” de 24 años y de Sergio “N” de 22 años, a quienes se les identifica como posibles “halcones” de un grupo delictivo.

Mediante este dispositivo, los sujetos fueron detectados cuando andaban en dos motocicletas por la mencionada comunidad, una de una de ellas cuenta con reporte de robo en este mismo municipio.

La otra unidad de la marca Itálika no tiene reporte de robo y también se les aseguraron a los individuos una dosis de marihuana y otra de “cristal”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A su vez, en la célula operativa dos, efectivos de la GCE localizaron en el municipio de Villa de Zaragoza, una motocicleta marca Itálika, color gris, con reporte de robo, posiblemente vinculado también para el uso de actividades ilícitas. Los sujetos y las motocicletas incautadas fueron remitidos ante el Ministerio Público en donde se les definirá su situación legal.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Recuperan botín robado en un OXXO
Recuperan botín robado en un OXXO

Recuperan botín robado en un OXXO

SLP

Redacción

Muere atropellado un agente de la Guardia Nacional
Muere atropellado un agente de la Guardia Nacional

Muere atropellado un agente de la Guardia Nacional

SLP

Redacción

Iba a prestar un auxilio en la Carr. a México cuando un vehículo lo arrolló

Mujer vendía droga en Villa de Arriaga
Mujer vendía droga en Villa de Arriaga

Mujer vendía droga en Villa de Arriaga

SLP

Redacción

Par de vándalos allanan Fiscalía de Delitos Electorales
Par de vándalos allanan Fiscalía de Delitos Electorales

Par de vándalos allanan Fiscalía de Delitos Electorales

SLP

Redacción