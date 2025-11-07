Capturan a “halcones” de un grupo delictivo

Dos presuntos criminales fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal, que continúa con un despliegue por tierra y aire en el municipio de Villa de Reyes y otras zonas aledañas como Villa de Zaragoza, en donde también hubo resultados.

En el operativo comandado por el titular de la GCE, Rosalío Ramos García, desplegado en dos células operativas, se tuvo como resultado la detención de dos presuntos criminales, en el municipio de Villa de Reyes, en la localidad de Cahuile. Se trata de Luis “N” de 24 años y de Sergio “N” de 22 años, a quienes se les identifica como posibles “halcones” de un grupo delictivo.

Mediante este dispositivo, los sujetos fueron detectados cuando andaban en dos motocicletas por la mencionada comunidad, una de una de ellas cuenta con reporte de robo en este mismo municipio.

La otra unidad de la marca Itálika no tiene reporte de robo y también se les aseguraron a los individuos una dosis de marihuana y otra de “cristal”.

A su vez, en la célula operativa dos, efectivos de la GCE localizaron en el municipio de Villa de Zaragoza, una motocicleta marca Itálika, color gris, con reporte de robo, posiblemente vinculado también para el uso de actividades ilícitas. Los sujetos y las motocicletas incautadas fueron remitidos ante el Ministerio Público en donde se les definirá su situación legal.